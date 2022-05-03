強制檢測｜40地點納強檢　舊山頂道花園台2座、愛民邨新民樓、德朗邨德珊樓等【附名單】 (17:57)

政府今（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月27日至5月3日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月4日或5月5日檢測，指明地點如下：
．灣仔囍匯II期2座
．九龍城德朗邨德珊樓
．元朗Grand Yoho 2座
．葵涌荔欣苑荔林閣
．何文田愛民邨新民樓
．元朗屏欣苑屏泰閣
．粉嶺祥華邨祥和樓
．牛頭角彩霞邨彩星樓
．鑽石山鳳德邨雪鳳樓
．慈雲山慈正邨正怡樓
．香港仔石排灣邨碧山樓
．筲箕灣耀東邨耀富樓
．鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
．天水圍嘉湖山莊景湖居5座
．屯門悅湖山莊13座
．屯門湖景邨湖翠樓
．沙田康林苑山林閣
．沙田禾輋邨順和樓
．粉嶺景盛苑賢景閣
．荃灣麗城花園2期3座
．深井麗都花園2座
．旺角太子道西76-78號南風樓
．紅磡海逸豪園12座
．觀塘順天邨天榮樓
．大角嘴海桃灣3座
．荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號
．藍田興田邨恩田樓
．柴灣環翠邨澤翠樓
．半山區舊山頂道8A號花園台2座
．上水天平邨天明樓
．上水皇府山5座
．屯門兆康苑兆基閣
．大圍隆亨邨賞心樓
．青衣長亨邨亨麗樓
．荃灣綠楊新邨S座
．將軍澳尚德邨尚明樓
．將軍澳頌明苑冠明閣
．天水圍天富苑元富閣
．沙田水泉澳邨朗泉樓
．將軍澳景林邨景榕樓
如市民在今年2月3日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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