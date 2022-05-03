強制檢測｜40地點納強檢　舊山頂道花園台2座、愛民邨新民樓、德朗邨德珊樓等【附名單】 (17:57)

任何人於4月27日至5月3日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月4日或5月5日檢測，指明地點如下：

．灣仔囍匯II期2座

．九龍城德朗邨德珊樓

．元朗Grand Yoho 2座

．葵涌荔欣苑荔林閣

．何文田愛民邨新民樓

．元朗屏欣苑屏泰閣

．粉嶺祥華邨祥和樓

．牛頭角彩霞邨彩星樓

．鑽石山鳳德邨雪鳳樓

．慈雲山慈正邨正怡樓

．香港仔石排灣邨碧山樓

．筲箕灣耀東邨耀富樓

．鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

．天水圍嘉湖山莊景湖居5座

．屯門悅湖山莊13座

．屯門湖景邨湖翠樓

．沙田康林苑山林閣

．沙田禾輋邨順和樓

．粉嶺景盛苑賢景閣

．荃灣麗城花園2期3座

．深井麗都花園2座

．旺角太子道西76-78號南風樓

．紅磡海逸豪園12座

．觀塘順天邨天榮樓

．大角嘴海桃灣3座

．荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號

．藍田興田邨恩田樓

．柴灣環翠邨澤翠樓

．半山區舊山頂道8A號花園台2座

．上水天平邨天明樓

．上水皇府山5座

．屯門兆康苑兆基閣

．大圍隆亨邨賞心樓

．青衣長亨邨亨麗樓

．荃灣綠楊新邨S座

．將軍澳尚德邨尚明樓

．將軍澳頌明苑冠明閣

．天水圍天富苑元富閣

．沙田水泉澳邨朗泉樓

．將軍澳景林邨景榕樓

如市民在今年2月3日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY