5月2日新冠疫情重點一覽 (19:35)

本港今日（5月2日）新增283宗新型冠狀病毒個案，包括120宗核酸檢測陽性及163宗快速檢測陽性；多3名新冠患者在公立醫院離世。醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業宣布，隨着疫情緩和，明天（3日）起將恢復10間普通科門診診所的服務，方便有需要的市民求診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新增11宗輸入個案，其中一人抵港後第12日始驗出陽性，暫時不能排除他於本地感染。4月起本港有13宗輸入個案於抵港後第12日病毒檢測呈陽性。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增283陽性 包括120核酸、163快測 一男抵港第12日陽性不排除本地感染
●社區情況
中學幼稚園周二起可恢復面授課 中學生外出用膳留意疫苗通行證要求
卓爾居、富麗花園、帝景峰、灣景花園等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 美樂花園5座、大窩口邨富碧樓、麗閣邨麗荷樓等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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