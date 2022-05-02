強制檢測｜40地點納強檢　美樂花園5座、大窩口邨富碧樓、麗閣邨麗荷樓等【附名單】 (17:56)

政府今（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月26日至5月2日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月3日或5月4日檢測，指明地點如下：
．藍田滙景花園1座
．牛頭角樂華南邨敏華樓
．柴灣環翠邨怡翠樓
．大埔逸雅苑逸榮閣
．深水埗麗閣邨麗荷樓
．旺角海富苑海嵐閣
．紅磡海逸豪園18座
．新蒲崗采頤花園4座
．牛頭角彩盈邨盈富樓
．荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號
．石塘嘴皇后大道西539號和發大廈
．上水彩園邨彩玉樓
．天水圍天華邨華逸樓
．屯門美樂花園5座
．馬鞍山銀湖‧天峰1座
．將軍澳寶明苑寶松閣
．荃灣曹公坊29-31號文成樓
．觀塘安泰邨德泰樓
．屯門黃金海岸15座
．藍田德田邨德樂樓
．天水圍天逸邨逸池樓
．柴灣富欣花園7座
．長沙灣順寧道483號順景華庭
．鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈
．香港仔興和街1-3號萬景樓
．青衣牙鷹洲街3號青雅苑
．元朗西菁街9號富盛大廈
．葵涌大窩口邨富碧樓
．跑馬地雲暉大廈C座
．葵涌新葵芳花園C座
．將軍澳翠林邨輝林樓
．沙田濱景花園5座
．馬鞍山錦泰苑錦文閣
．長沙灣凱樂苑凱曈閣
．柴灣富景花園7座
．元朗新時代廣場3座
．天水圍天瑞邨瑞財樓
．長沙灣昇悅居3座
．將軍澳Monterey 1座
．九龍灣麗晶花園3座
如市民在今年2月2日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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