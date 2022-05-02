強制檢測｜40地點納強檢　美樂花園5座、大窩口邨富碧樓、麗閣邨麗荷樓等【附名單】 (17:56)

任何人於4月26日至5月2日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月3日或5月4日檢測，指明地點如下：

．藍田滙景花園1座

．牛頭角樂華南邨敏華樓

．柴灣環翠邨怡翠樓

．大埔逸雅苑逸榮閣

．深水埗麗閣邨麗荷樓

．旺角海富苑海嵐閣

．紅磡海逸豪園18座

．新蒲崗采頤花園4座

．牛頭角彩盈邨盈富樓

．荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號

．石塘嘴皇后大道西539號和發大廈

．上水彩園邨彩玉樓

．天水圍天華邨華逸樓

．屯門美樂花園5座

．馬鞍山銀湖‧天峰1座

．將軍澳寶明苑寶松閣

．荃灣曹公坊29-31號文成樓

．觀塘安泰邨德泰樓

．屯門黃金海岸15座

．藍田德田邨德樂樓

．天水圍天逸邨逸池樓

．柴灣富欣花園7座

．長沙灣順寧道483號順景華庭

．鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈

．香港仔興和街1-3號萬景樓

．青衣牙鷹洲街3號青雅苑

．元朗西菁街9號富盛大廈

．葵涌大窩口邨富碧樓

．跑馬地雲暉大廈C座

．葵涌新葵芳花園C座

．將軍澳翠林邨輝林樓

．沙田濱景花園5座

．馬鞍山錦泰苑錦文閣

．長沙灣凱樂苑凱曈閣

．柴灣富景花園7座

．元朗新時代廣場3座

．天水圍天瑞邨瑞財樓

．長沙灣昇悅居3座

．將軍澳Monterey 1座

．九龍灣麗晶花園3座

如市民在今年2月2日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY