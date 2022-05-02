復課｜中學幼稚園周二起可恢復面授課　中學生外出用膳留意疫苗通行證要求 (17:30)

學生回校前都必須做新型冠狀病毒快速抗原測試，結果呈陰性才可回校上課。學生和家長都要留意，部分學校要求學生上載測試結果陰性相片，若做完未有上載都可能被拒校門外。

●中學恢復面授課安排

．全體教職員、九成學生打齊兩針可全日面授

根據政府網站資料，截至昨晚（1日）8時，12至19歲青少年接種第一劑新冠疫苗比率達到98%，第二針亦達到83.8%。至於3-11歲第一針接種率僅約70.6%，第二劑更只有43.6%。

教育局早前宣布，若中學所有直接僱用的教職員，已完成接種第二劑疫苗，且全校學生九成已接種兩劑疫苗滿14日，學校就可以恢復全日面授課堂。若個別班級學生符合條件，中學可安排該級別學生全日面授課堂和其他活動。

．滿12歲外出用膳須持有效疫苗通行證

若恢復全日面授課堂時，如學校安排學生在校內午膳，教育局建議由教師或學校人員看管，確保食堂座位分佈、間隔等安排符合衛生防護要求。

如中學生到街外用膳就要留意疫苗通行證要求，12至17歲的人如接種第一劑新冠疫苗後未滿6個月，他們的「疫苗通行證」仍然有效；如接種第一劑後已滿6個月，則須接種第二劑才能繼續使用「疫苗通行證」；至於已滿18歲的學生，就必須打齊兩針新冠疫苗才可使用「疫苗通行證」。

●幼稚園/幼兒中心恢復面授課安排

．面授課堂不得多於半天

幼稚園及幼兒中心方面，上午班或下午班的學校可安排學童分別於上午或下午，回校上半天課堂；全日班的學校可安排學童於上午或下午回校，不可以多於半天的面授課堂，學校不可在另一個半天安排同一批學生回校學習或進行其他活動。

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