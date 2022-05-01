5月1日新冠疫情重點一覽 (19:28)

本港今日（5月1日）新增300宗新型冠狀病毒個案，包括119宗核酸檢測陽性及181宗快速檢測陽性；多5名新冠患者在公立醫院離世。醫管局計劃逐步恢復普通科門診診所服務，亦會調整普通科門診名額。政府今日起放寬非香港居民入境限制，有旅客稱反映港府正嘗試與病毒共存，與世界接軌。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●強制檢測
40地點納強檢 包括東港城6座、太和邨福和樓、翠灣邨翠康樓【附名單】
●放寬防疫措施
●社區情況
大興邨、朗屏邨、康栢苑、馬頭圍邨等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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