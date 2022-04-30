4月30日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (19:43)

本港今日（30日）新增363宗新型冠狀病毒個案，包括190宗核酸檢測陽性及173宗快速檢測陽性；多10名新冠患者在公立醫院離世。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港發現10宗輸入個案分別屬於Omicron新冠變種病毒BA.2.12及BA.2.12.1，美國有研究分析BA.2.12個案與之前BA.4或BA.5類似，傳染性及入院率或較高。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增363陽性 包括190核酸、173快測 第五波累計逾119萬個案
港現10宗Omicron變種病毒BA.2.12及BA.2.12.1個案 全屬輸入傳染力或較高
●快速檢測
●專家意見
劉澤星：復課疫情未上升因港建短暫免疫屏障 接種率未夠要續「谷針」
●疫苗接種
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 包括大圍秦石邨石玉樓、新港城2期C座【附名單】
●圍封強檢
鑽石山鳳德邨黛鳳樓1520人完成檢測 揭6新冠陽性、1不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
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