柯比表示,俄軍在烏克蘭殘殺平民,朝其後腦開槍,反綁他們雙手,殺害孕婦,轟炸醫院,相關圖片令人慘不忍睹。被問到如何評估普京的心理狀態時,柯比一度激動,稱無法談論普京的心理狀態,但認為大家都能說出他的惡行,很難想像任何有道德和品行的人會認同其行徑。柯比隨後為自己情緒激動致歉。

美國國防部發言人柯比發言Twitter片段(柯比批評普京發言在約33分05秒)

