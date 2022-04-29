強制檢測｜40地點納強檢　包括葵涌祖堯邨啟敬樓、沙田第一城31座【附名單】 (21:55)

任何人於4月23日至29日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月30日或5月1日檢測，指明地點如下：

．葵涌葵聯邨聯逸樓

．葵涌祖堯邨啟敬樓

．荃灣愉景新城6座

．銅鑼灣勵德邨德全樓

．紅磡海逸豪園5座

．九龍城科發道3號德光閣

．油塘油美苑淮美閣

．葵涌葵俊苑葵裕閣

．粉嶺皇后山邨皇滙樓

．香港仔嘉和大廈B座

．葵涌葵芳閣2座

．葵涌新葵芳花園B座

．葵涌葵星中心A座

．荃灣梨木樹邨桃樹樓

．荃灣梨木樹邨楊樹樓

．葵涌新葵興花園B座

．將軍澳明德邨明覺樓

．將軍澳煜明苑煒明閣

．馬鞍山銀湖‧天峰7座

．荃灣兆和街4號周氏大廈

．粉嶺花都廣場2座

．沙田水泉澳邨山泉樓

．沙田豐和邨和安樓

．沙田新城市廣場紅棉閣

．沙田第一城31座

．屯門華都花園1座

．屯門兆麟苑輝麟閣

．屯門置樂花園樂恒苑

．天水圍嘉湖山莊麗湖居10座

．天水圍嘉湖山莊景湖居4座

．天水圍俊宏軒5座

．元朗怡豐花園B座

．東涌滿東邨滿順樓

．鑽石山星河明居E座

．石硤尾邨美益樓

．慈雲山慈愛苑愛裕閣

．秀茂坪邨秀和樓

．藍田平田邨平美樓

．將軍澳健明邨健華樓

．油塘油麗邨雅麗樓

如市民在今年1月29日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY