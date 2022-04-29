4月29日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (21:23)

本港今日（29日）新增366宗新型冠狀病毒個案，包括196宗核酸檢測陽性及170宗快速檢測陽性；多6名新冠患者在公立醫院離世。今日新增9宗學校呈報的陽性個案，涉及7名學生及2名教職員。「疫苗通行證」第二階段周六（30日）開始實施，12歲或以上的人須接種兩劑疫苗，方可進入食肆、指定處所或政府康文場地等（持醫生豁免證明書除外）。另外政府將9間早前用作或預留作社區隔離設施的酒店，轉為指定檢疫酒店，於5月初相繼投入服務。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●隔離檢疫
5月1日起本地客機機組人員返港檢疫減至3天 貨機機組人員毋須隔離
●放寬防疫措施
●疫苗通行證
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 包括葵涌祖堯邨啟敬樓、沙田第一城31座【附名單】
●圍封強檢
彩虹邨紫薇樓1100人完成檢測 揭4宗新冠陽性、兩宗不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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