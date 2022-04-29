特首選舉｜李家超稱房屋問題磋跎廿多年　一文睇清歷任特首土地房屋政策【短片】 (17:25)

．林鄭月娥提土地大辯論、稱房屋問題是「重中之重」

特首林鄭月娥上任後提出為期5個月的「土地供應大辯論」，當時有18個選項，至2018年施政報告她提出「明日大嶼」等填海大計。去年特首答問大會上，林鄭月娥再表示，土地房屋問題為重中之重的工作，現屆政府的房屋供應明顯傾斜公營房屋，公私營比例由「六四比」改為「七三比」，未來會加強多方面房屋供應，包括加強督導，不容許「政出多門」。

．梁振英引5歲小孩說話談土地問題

李家超今在記者會提到探訪單親家庭，一個初中生的經歷令他感受到解決跨代貧窮問題。前特首梁振英在2015年施政報告時也借小孩子來說土地問題，梁振英稱一名5歲小朋友曾問他：「行政長官，我長大後住哪裏？香港還有沒有足夠土地？」梁振英指出，要切實回應這名5歲小朋友的問題，除了要做好土地用途的抉擇外，也要開展長遠土地規劃及開發工作。他任內多次提出解決房屋問題是香港「重中之重」。

．曾蔭權任內停賣地、停建居屋

至於前特首曾蔭權，任內停賣地及停建居屋，到離任時曾被批評，他曾經表示在任內「沒有一分鐘停止過開發土地」，又說當年建成的房屋，都是他與董建華開發土地得來。他解釋當年房地產泡沫爆破後，「居屋都無人買」，推售居屋或令市場「再冧」。

．董建華提「八萬五」政策

首屆特首董建華上任後在首份施政報告中，提出每年供應不少於八萬五千個住宅單位；適時正值亞洲金融風暴，樓價大跌，至2000年董建華接受訪問中被問到八萬五目標是否名存實亡時，董建華回應:「從98年就再沒有說過八萬五這個字眼，那你說還存不存在。」

文：林穎茵

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