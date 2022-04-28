4月28日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (20:18)

本港今日（28日）新增413宗新型冠狀病毒個案，包括206宗核酸檢測陽性及207宗快速檢測陽性；多5名新冠患者在公立醫院離世。今日新增10宗學校呈報的陽性個案，涉及9名學生及1名教職員。藝人曾江倒斃檢疫酒店，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若檢疫者照顧能力不足，可申請要求照顧者陪同入住。另外，香港理工大學推算本港疫情短期內反彈、6月達高峰。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增413陽性 包括206核酸、207快測 10學校呈報陽性個案
●抗疫支援
●專家意見
●隔離檢疫
曾江倒斃前一日 張竹君稱酒店職員曾代送物品 翌日檢測人員拍門無回音【短片】
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 包括將軍澳蔚藍灣畔、屯門恒福花園、聚康山莊各兩廈【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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