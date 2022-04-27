強制檢測｜40地點納強檢　清河邨清顯樓、田灣邨田澤樓、元州邨元泰樓【附名單】 (21:07)

政府今（27日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月21日至4月27日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月28日或29日檢測，指明地點如下：
．上水清河邨清顯樓
．藍田德田邨德禮樓
．粉嶺祥華邨祥德樓
．沙田新田圍邨盛圍樓
．九龍城德朗邨德瑜樓
．九龍城德朗邨德瑤樓
．觀塘翠屏南邨翠杭樓
．天水圍天瑞邨瑞輝樓
．沙田乙明邨明信樓
．粉嶺華明邨耀明樓
．上水上水名都巴黎閣
．深水埗美居中心3座
．長沙灣元州邨元泰樓
．荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3號
．紅磡海濱南岸4座
．大圍美田邨美樂樓
．香港仔田灣邨田澤樓
．筲箕灣金華街57-59號念慈樓
．堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
．西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈
．灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓
．鴨脷洲漁安苑紫安閣
．鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
．大埔富善邨善翠樓
．大埔逸雅苑逸欣閣
．大埔新翠山莊25座
．東涌昇薈2座
．元朗新時代中城M3座
．天水圍天耀邨耀華樓
．屯門兆安苑定禧閣
．屯門卓爾居5座
．屯門建生邨樂生樓
．屯門龍門居4座
．沙田廣源邨廣楊樓
．大圍新翠邨新偉樓
．青衣長發邨俊發樓
．青衣青泰苑誠泰閣
．粉嶺昌盛苑昌靖閣
．荃灣翠濤閣2座
．荃灣福來邨永康樓
如市民在今年1月27日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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