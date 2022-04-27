強制檢測｜40地點納強檢　清河邨清顯樓、田灣邨田澤樓、元州邨元泰樓【附名單】 (21:07)

任何人於4月21日至4月27日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月28日或29日檢測，指明地點如下：

．上水清河邨清顯樓

．藍田德田邨德禮樓

．粉嶺祥華邨祥德樓

．沙田新田圍邨盛圍樓

．九龍城德朗邨德瑜樓

．九龍城德朗邨德瑤樓

．觀塘翠屏南邨翠杭樓

．天水圍天瑞邨瑞輝樓

．沙田乙明邨明信樓

．粉嶺華明邨耀明樓

．上水上水名都巴黎閣

．深水埗美居中心3座

．長沙灣元州邨元泰樓

．荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3號

．紅磡海濱南岸4座

．大圍美田邨美樂樓

．香港仔田灣邨田澤樓

．筲箕灣金華街57-59號念慈樓

．堅尼地城域多利道1號百年大樓2座

．西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈

．灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓

．鴨脷洲漁安苑紫安閣

．鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓

．大埔富善邨善翠樓

．大埔逸雅苑逸欣閣

．大埔新翠山莊25座

．東涌昇薈2座

．元朗新時代中城M3座

．天水圍天耀邨耀華樓

．屯門兆安苑定禧閣

．屯門卓爾居5座

．屯門建生邨樂生樓

．屯門龍門居4座

．沙田廣源邨廣楊樓

．大圍新翠邨新偉樓

．青衣長發邨俊發樓

．青衣青泰苑誠泰閣

．粉嶺昌盛苑昌靖閣

．荃灣翠濤閣2座

．荃灣福來邨永康樓

如市民在今年1月27日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY