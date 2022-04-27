4月27日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (20:29)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（27日）新增430宗個案，包括222宗核酸檢測陽性及208宗快速檢測陽性；多8名新冠患者在公立醫院離世。今日新增8宗學校呈報的陽性個案，分別涉及7名學生及1名教職員，來自7間學校，其中2名學生來自同一學校不同班級，本身亦屬同一家庭，家人亦同樣染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日學校復課加上放寬社交距離措施，加上不少公司開始取消在家工作，市面人流增加，個案有反彈屬預期之內，但需要更長時間才能判斷疫情趨勢。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增430陽性 包括222核酸、208快測 8學校呈報陽性個案
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 清河邨清顯樓、田灣邨田澤樓、元州邨元泰樓【附名單】
●圍封強檢
屯門蝴蝶邨蝶心樓940人完成檢測 揭5新冠陽性、8不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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