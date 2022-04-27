食菇助減肥　營養師提醒：宜配豆腐粉絲同食補充營養 (09:25)

李杏榆表示，菇類蛋白質不算非常豐富，仍可代替肉類蛋白質營養補給。減肥的人或素食者可以菇菌配豆腐、豆類等食用，以攝取足夠蛋白質，亦可配搭粉絲補充碳水化合物。

血壓低貧血者慎食

李杏榆提醒，每種菇的營養價值略有不同，建議進食幾種不同類型的菇，如果全餐只是菇，每日最多一餐。另外，菇類高鉀質，有助去水腫、平衡血壓。不過血壓低的人食菇或會導致血壓過低，容易頭暈。貧血者亦須注意食用分量。

文：張可兒

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