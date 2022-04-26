強制檢測｜40地點納強檢　包括黃埔花園、嘉湖山莊、麗翠苑、洪福邨各兩廈【附名單】 (20:11)

政府今（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月20日至4月26日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月27日或28日檢測，指明地點如下：
．長沙灣麗翠苑麗棠閣
．長沙灣麗翠苑麗棋閣
．慈雲山慈愛苑愛康閣
．黃大仙翠竹街6號鵬程苑
．觀塘翠屏（北）邨翠楊樓
．藍田啟田邨啟仁樓
．紅磡黃埔花園紅棉苑3座
．紅磡黃埔花園紫荊苑3座
．深水埗澤安邨華澤樓
．油塘油美苑灝美閣
．黃大仙瓊東街1號瓊軒苑
．茶果嶺麗港城2座
．長沙灣青山道413號東景大廈
．柴灣富欣花園2座
．西營盤高樂花園1座
．鰂魚涌太古城逸天閣
．香港仔田灣邨田麗樓
．銅鑼灣百德大廈A座
．筲箕灣南安街23號永華大廈
．香港仔香港仔大道18-20號建輝大廈
．柴灣漁灣邨漁進樓
．跑馬地禮頓山3座
．黃大仙黃大仙下邨龍昌樓
．大埔太和邨愛和樓
．大埔海寶花園D座
．元朗洪福邨洪歡樓
．元朗洪福邨洪樂樓
．元朗朗屏邨悅屏樓
．元朗德業街11號映御2座
．天水圍嘉湖山莊翠湖居4座
．天水圍嘉湖山莊麗湖居1座
．天水圍慧景軒3座
．屯門建生邨裕生樓
．屯門南浪海灣2座
．屯門海典軒1座
．屯門景峰花園2座
．大圍美城苑貴城閣
．沙田偉華中心3座
．大圍恒峰花園1座
．大圍新翠邨新學樓
如市民在今年1月26日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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