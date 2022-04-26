強制檢測｜40地點納強檢　包括黃埔花園、嘉湖山莊、麗翠苑、洪福邨各兩廈【附名單】 (20:11)

任何人於4月20日至4月26日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月27日或28日檢測，指明地點如下：

．長沙灣麗翠苑麗棠閣

．長沙灣麗翠苑麗棋閣

．慈雲山慈愛苑愛康閣

．黃大仙翠竹街6號鵬程苑

．觀塘翠屏（北）邨翠楊樓

．藍田啟田邨啟仁樓

．紅磡黃埔花園紅棉苑3座

．紅磡黃埔花園紫荊苑3座

．深水埗澤安邨華澤樓

．油塘油美苑灝美閣

．黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

．茶果嶺麗港城2座

．長沙灣青山道413號東景大廈

．柴灣富欣花園2座

．西營盤高樂花園1座

．鰂魚涌太古城逸天閣

．香港仔田灣邨田麗樓

．銅鑼灣百德大廈A座

．筲箕灣南安街23號永華大廈

．香港仔香港仔大道18-20號建輝大廈

．柴灣漁灣邨漁進樓

．跑馬地禮頓山3座

．黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

．大埔太和邨愛和樓

．大埔海寶花園D座

．元朗洪福邨洪歡樓

．元朗洪福邨洪樂樓

．元朗朗屏邨悅屏樓

．元朗德業街11號映御2座

．天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

．天水圍嘉湖山莊麗湖居1座

．天水圍慧景軒3座

．屯門建生邨裕生樓

．屯門南浪海灣2座

．屯門海典軒1座

．屯門景峰花園2座

．大圍美城苑貴城閣

．沙田偉華中心3座

．大圍恒峰花園1座

．大圍新翠邨新學樓

如市民在今年1月26日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY