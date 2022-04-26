4月26日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (19:40)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（26日）新增347宗個案，包括205宗核酸檢測陽性及142宗快速檢測陽性；多6名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥表示，下月將有9間社區隔離酒店改為接待抵港旅客檢疫，涉及約3000間房。另外，政府公布可處方新冠口服藥的私家醫生名單，名單上目前有212名醫生。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增347陽性 包括205核酸、142快測 13學校呈報陽性個案
●放寬防疫措施
林鄭月娥稱無意再放寬外防措施 9隔離酒店改接待抵港者檢疫涉3000間房
●疫苗接種
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 包括黃埔花園、嘉湖山莊、麗翠苑、洪福邨各兩廈【附名單】
●圍封強檢
屯門悅湖山莊第十三座579人完成檢測 揭4新冠陽性、5不確定個案
沙田廣源邨廣柏樓1220人完成檢測 揭兩宗新冠陽性、5宗不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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