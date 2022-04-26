馬斯克入主Twitter冀批評者留下展言論自由　網民：盼不淪為假資訊散播平台 (13:49)

「Twitter KOL」馬斯克擁逾8400萬追隨者

馬斯克一向愛用Twitter發表意見，其帳戶坐擁逾8400萬名追隨者，他每次在Twitter發文都有極大迴響，甚至牽動股票急升暴跌，儼如KOL。以下是馬斯克在Twitter其中3次頗具影響力的言論：

‧發起投票問應否出售Tesla股票

去年11月，馬斯克曾在Twitter發起投票，詢問網民是否支持他出售10%的Tesla股票，又稱會尊重投票結果。帖文獲逾351萬人投票，57.9%贊成、42.1%反對，Tesla股價兩天之內下跌16%。馬斯克隨後賣出價值約50億美元的Tesla股票。

‧Twitter發文牽動狗狗幣暴漲急挫

馬斯克自稱「狗狗幣教父」（Dogefather），去年12月曾在Twitter表示，Tesla部分商品將開始接受狗狗幣（Dogecoin）支付，帶動狗狗幣價格最多飈升約三成。

及後他在綜藝節目說笑稱狗狗幣為騙局，一度使其市值急挫逾三成。而馬斯克在Twitter稱，其火箭公司SpaceX將把狗狗幣帶上月球，又令狗狗幣價格一度飈升。

‧與參議員爆發罵戰

去年馬克斯獲《時代》雜誌評選為年度風雲人物，美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）在Twitter上批評，年度人物應該交更多稅，停止佔其他人的便宜。

馬克斯隨即在Twitter與沃倫展開罵戰，形容她猶如容易暴怒的友人媽媽，總是對所有人咆哮，又稱「倘若你睜開眼睛兩秒鐘，就會發現我今年繳納的稅項比史上任何一個美國人多」。