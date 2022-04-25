強制檢測｜40地點納強檢　柴灣高威閣2座、天水圍天華邨華祐樓等【附名單】 (21:52)

任何人於4月19日至4月25日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月26日或27日檢測，指明地點如下：

．柴灣高威閣2座

．天水圍天華邨華祐樓

．大圍新翠邨新明樓

．將軍澳尚德邨尚義樓

．將軍澳和明苑和暢閣

．荔枝角美孚新邨6期恒柏道6-8號

．九龍城東匯邨匯智樓

．橫頭磡橫頭磡邨宏富樓

．柴灣小西灣邨瑞盛樓

．秀茂坪寶達邨達康樓

．柴灣佳翠苑耀翠閣

．屯門翠寧花園5座

．觀塘翠屏（北）邨翠桃樓

．慈雲山蒲崗村道95號秀芳花園

．西營盤甘雨街8號金裕大廈

．大埔舊墟直街28號榮麗苑

．天水圍天恒邨恒俊樓

．天水圍俊宏軒10座

．屯門美樂花園1座

．西貢翠塘花園6座

．大圍美城苑暉城閣

．青衣偉景花園5座

．青衣長宏邨宏勇樓

．荃灣麗城花園1期3座

．將軍澳尚德邨尚真樓

．荃灣象山邨秀山樓

．葵涌葵盛圍188號高盛臺1座

．葵涌葵俊苑葵昌閣

．葵涌葵芳邨葵正樓

．牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

．黃大仙黃大仙下邨龍禧樓

．紅磡黃埔新邨遠榮樓

．油塘油塘邨貴塘樓

．旺角富榮花園14座

．牛頭角彩德邨彩義樓

．長沙灣海麗邨海暉樓

．土瓜灣馬頭圍邨芙蓉樓

．油麻地駿發花園3座

．紅磡黃埔花園2期錦桃苑16座

．慈雲山慈正邨正和樓

如市民在今年1月25日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY