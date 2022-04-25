4月25日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (20:38)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（25日）新增431宗個案，包括242宗核酸檢測陽性及189宗快速檢測陽性；多11名新冠患者在公立醫院離世。政府公布新一期「保就業」工資補貼計劃細節，僱主周五（29日）起可申請，最快5月初起發放補貼。另公務員事務局長聶德權表示，截至4月初，有27名政府人員因未符疫苗通行證規定而缺勤，當中5人已離開政府。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
短片︰復課近一周一校累計兩師生染新冠 張竹君稱兒童接種率不理想促打針
●抗疫支援
●專家意見
●疫苗接種
●疫苗通行證
聶德權：27政府人員未符疫苗通行證缺勤 5人已離政府 其他採紀律行動
●社區情況
美孚新邨第一、二及七期、德朗邨、明德邨等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 柴灣高威閣2座、天水圍天華邨華祐樓等【附名單】
●圍封強檢
沙田水泉澳邨樂泉樓1847人完成檢測 揭兩宗新冠陽性、兩宗不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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