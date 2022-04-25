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4月25日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (20:38)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（25日）新增431宗個案，包括242宗核酸檢測陽性及189宗快速檢測陽性；多11名新冠患者在公立醫院離世。政府公布新一期「保就業」工資補貼計劃細節，僱主周五（29日）起可申請，最快5月初起發放補貼。另公務員事務局長聶德權表示，截至4月初，有27名政府人員因未符疫苗通行證規定而缺勤，當中5人已離開政府。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增431陽性　包括242核酸、189快測

多11患者公院離世　第五波累計9054死

短片︰復課近一周一校累計兩師生染新冠 張竹君稱兒童接種率不理想促打針

●抗疫支援

新一期保就業計劃周五起申請 羅致光形容推出時機「啱啱好」

●專家意見

何栢良：航班熔斷機制預防作用小　做好其他預防可暫停

●疫苗接種

科學委員會倡一同接種新冠及流感疫苗

●疫苗通行證

聶德權：27政府人員未符疫苗通行證缺勤 5人已離政府 其他採紀律行動

政府提醒處所更新「疫苗通行證」驗證碼掃描器

●社區情況

美孚新邨第一、二及七期、德朗邨、明德邨等污水陽性 政府派快速測試包

●強制檢測

40地點納強檢　柴灣高威閣2座、天水圍天華邨華祐樓等【附名單】

●圍封強檢

屯門悅湖山莊第十三座封區檢測

沙田廣源邨廣柏樓封區檢測

沙田水泉澳邨樂泉樓1847人完成檢測 揭兩宗新冠陽性、兩宗不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

快測包｜長者免費領取地點

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

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其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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