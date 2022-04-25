翻車魚幼魚屯門河出沒　含河豚毒素　成年魚最長3米重2300公斤 (19:43)

食物安全中心回覆查詢指出，「翻車魚」可能含有可導致肌肉麻痹的神經毒素「河豚毒素」，中毒嚴重者可因呼吸衰竭而死亡；河豚毒素不會因烹煮、冷藏或乾燥而失去毒性，市民應避免進食河豚或其他含河豚毒素的魚類。

漁護署表示，翻車魨屬分佈於各熱帶及亞熱帶海洋，以水母、小型魚類、魷魚和甲殼動物為食；翻車魚身體扁平，正面看像一個長長的橢圓，胸鰭小，呈扇形。背鰭和臀鰭較長、高大、略呈鐮刀形，展開可超過身長，尾鰭被圓形的鰭片取代。署方指出，翻車魚經常在水面附近游泳，其突出的背鰭有時會被誤認為是鯊魚的背鰭；翻車魚與大多數魚類不同，會透過擺動背鰭和臀鰭游動，就像划船。

漁護署表示，署方今早約9時接報後，派員到屯門河，上午10時15分左右發現該條約1.2米的翻車魚，牠其後游向屯門河口離開。署方下午再派員至屯門避風塘一帶觀察後未有發現該魚，署方現時不會有跟進行動。