俄軍上月從布查鎮撤走後,民眾陸續為死去的親人舉殯,安葬於布查鎮聖安德魯教堂後的墓地。周日有民眾帶同慶祝復活節的傳統食品到該教堂參加彌撒。

另有民眾重返家園,看見房屋變成頹垣敗瓦,愛犬緊抱成為唯一安慰。當地牧師表示,經歷過炮火轟炸,民眾悲傷流淚,但復活節也迎來希望。

(法新社/華盛頓郵報/The New Voice of Ukraine)

The dog from Bucha rejoices at the owner who has returned 🐕



Photo by Wladyslaw Musiienko pic.twitter.com/RvmXlncnaU— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) April 21, 2022