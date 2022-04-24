4月24日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (22:54)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（24日）新增429宗個案，包括221宗核酸檢測陽性及208宗快速檢測陽性；多11名新冠患者在公立醫院離世。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，本港可能已逾400萬人染疫，已築起自然免疫屏障，疫情反彈機率相對小。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，預計未來兩周每日個案維持在三位數，政府會就不同指標決定社交距離措施下階段放寬程度。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
孔繁毅︰港已築自然免疫屏障 可考慮提早兩周後放寬第二階段社交距離措施
●社交距離措施
●強制檢測／污水陽性
40地點納強檢 九龍城啟晴邨樂晴樓、馬鞍山雅典居10座等【附名單】
●圍封強檢
鑽石山悅庭軒第二座及第三座883人完成檢測 揭3新冠陽性、一不確定個案
【實用連結】
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大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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