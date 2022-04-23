4月23日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (20:00)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（23日）新增523宗個案，包括252宗核酸檢測陽性及271宗快速檢測陽性；死亡個案回落至單位數，多7名新冠患者在公立醫院離世。復活節假期過後，疫情未見反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，相信這是因為本港大量人口已染疫，體內有抗體，而且大部分人已接種新冠疫苗。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
復活節假後疫情未見反彈 許樹昌：大量人曾染疫有抗體且接種率高
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 將軍澳新都城第二期3座、九龍灣德福花園B座等【附名單】
●圍封強檢
逸東（二）邨傑逸樓870人完成檢測 無發現新冠陽性或不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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