圖看6個絕美圖書館　古典新穎各有特色【多圖】 (09:00)

● 奧地利阿德蒙特修道院圖書館（The Library of Admont Abbey）

是世界上最大的修道院圖書館之一，帶有圓頂壁畫的巴洛克式圖書館大廳於1776年建成，是奧地利著名的旅遊勝地，每年吸引大量遊客參觀。

● 巴西皇家葡文圖書館（Royal Portuguese Cabinet of Reading）

由葡萄牙建築師Rafael da Silva e Castro設計，建於1880年至1887年間。這座圖書館自1900年開始向公眾開放，收藏有超過35萬卷葡萄牙語書籍與作品，是目前葡萄牙以外收藏最多葡語書籍和作品的圖書館。館內彩色玻璃穹頂、枝狀吊燈和木製書架設計精美。

● 德國斯圖加特市立圖書館（Stuttgart City Library）

建築外觀呈立方體，內部採用中空設計，書櫃放置在四周，中空部分用錯位的樓梯連接，營造出獨特的空間感和設計感，自2011年建成後成為當地的文化地標和遊客打卡地點。

● 中國天津濱海圖書館

天津濱海圖書館於2017年建成，總建築面積33,700平方米，設計立意「濱海之眼」和「書山有路勤為徑」。建築層數為地下1層，地上5層，坐席1500個，設計藏書總量超過百萬冊。

● 都柏林三一學院圖書館（The Library of Trinity College Dublin）

於1592年成立，位處愛爾蘭都柏林三一學院，亦是愛爾蘭最大的圖書館，擁有超過600萬本書籍，收藏400多年來的學術期刊、手稿、地圖等藏品。

● 紐約公共圖書館（New York Public Library）

於1895年建成，是美國最大的公共圖書館，擁有超過5600萬件藏品，包括書籍、電子書、DVD、學者研究資料等。

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