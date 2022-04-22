強制檢測｜40地點納強檢　牛頭角上邨常富樓、元州邨元盛樓等【附名單】 (21:45)

任何人於4月9日至4月22日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月23日或24日檢測，指明地點如下：

．沙田碩門邨瑞碩樓

．觀塘安達邨愛達樓

．天水圍天瑞邨瑞豐樓

．屯門良景邨良傑樓

．大圍新翠邨新儀樓

．深水埗鴻裕大廈A座

．牛頭角上邨常富樓

．石硤尾白田邨昌田樓

．黃大仙竹園南邨富園樓

．土瓜灣傲雲峰1座

．荔枝角美孚新邨6期恒柏道2-4號

．何文田半山壹號32座

．牛頭角彩福邨彩和樓

．長沙灣海麗邨海賢樓

．新蒲崗景福街118號景泰苑

．藍田康逸苑康景閣

．北角丹拿花園3座

．北角明園西街2-6號明苑中心

．大埔新興花園康誠閣

．大埔富亨邨亨耀樓

．大埔廣福邨廣禮樓

．屯門山景邨景貴樓

．屯門寶田邨6座

．將軍澳雍明苑澤明閣

．沙田愉翠苑愉禮閣

．沙田水泉澳邨月泉樓

．沙田豐景花園A座

．青衣長安邨安清樓

．粉嶺粉嶺花園7座

．荃灣全．城滙6座

．馬鞍山嵐岸6座

．馬鞍山新港城4期E座

．葵涌石蔭東邨蔭興樓

．葵涌和記新邨A座

．黃大仙下邨龍逸樓

．長沙灣元州邨元盛樓

．新蒲崗譽‧港灣7座

．紅磡黃埔新邨安榮樓

．牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座

．荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號

如市民在今年1月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY