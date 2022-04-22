強制檢測｜40地點納強檢　牛頭角上邨常富樓、元州邨元盛樓等【附名單】 (21:45)

政府今（22日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月9日至4月22日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月23日或24日檢測，指明地點如下：
．沙田碩門邨瑞碩樓
．觀塘安達邨愛達樓
．天水圍天瑞邨瑞豐樓
．屯門良景邨良傑樓
．大圍新翠邨新儀樓
．深水埗鴻裕大廈A座
．牛頭角上邨常富樓
．石硤尾白田邨昌田樓
．黃大仙竹園南邨富園樓
．土瓜灣傲雲峰1座
．荔枝角美孚新邨6期恒柏道2-4號
．何文田半山壹號32座
．牛頭角彩福邨彩和樓
．長沙灣海麗邨海賢樓
．新蒲崗景福街118號景泰苑
．藍田康逸苑康景閣
．北角丹拿花園3座
．北角明園西街2-6號明苑中心
．大埔新興花園康誠閣
．大埔富亨邨亨耀樓
．大埔廣福邨廣禮樓
．屯門山景邨景貴樓
．屯門寶田邨6座
．將軍澳雍明苑澤明閣
．沙田愉翠苑愉禮閣
．沙田水泉澳邨月泉樓
．沙田豐景花園A座
．青衣長安邨安清樓
．粉嶺粉嶺花園7座
．荃灣全．城滙6座
．馬鞍山嵐岸6座
．馬鞍山新港城4期E座
．葵涌石蔭東邨蔭興樓
．葵涌和記新邨A座
．黃大仙下邨龍逸樓
．長沙灣元州邨元盛樓
．新蒲崗譽‧港灣7座
．紅磡黃埔新邨安榮樓
．牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
．荔枝角美孚新邨3期百老匯街41-43號
如市民在今年1月22日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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