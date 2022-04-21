強制檢測｜40地點納強檢　半山區玫瑰新邨E座、葵涌邨芷葵樓等【附名單】 (21:16)

任何人於4月8日至4月21日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月22日或23日檢測，指明地點如下：

．大圍豐盛苑榮盛閣

．荃灣梨木樹邨楓樹樓

．黃大仙黃大仙上邨詠善樓

．大埔廣福邨廣義樓

．將軍澳唐明苑唐輝閣

．屯門龍門居12座

．沙田豐和邨和順樓

．西貢福民路42-56號西貢大廈A座

．鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

．牛頭角牛頭角上邨常興樓

．大埔大元邨泰寧樓

．半山區玫瑰新邨E座

．九龍塘廣播道32號碧麗閣B座

．火炭禾上墩街18號彩禾苑

．大埔太和邨亨和樓

．將軍澳寶林邨寶泰樓

．油塘油麗邨智麗樓

．粉嶺華明邨添明樓

．馬鞍山迎海．星灣20座

．將軍澳日出康城首都5座威尼斯

．天水圍嘉湖山莊麗湖居2座

．黃大仙竹園北邨柏園樓

．觀塘寶珮苑寶瑚閣

．紅磡黃埔花園紫荊苑1座

．長沙灣宇晴軒1座

．觀塘安達邨誠達樓

．西貢西貢海傍廣場2號金寶閣

．沙田水泉澳邨林泉樓

．元朗朗屏邨鵲屏樓

．屯門良景邨良俊樓

．上水清河邨清朗樓

．馬鞍山富寶花園3座

．天水圍Wetland Seasons Park 3座

．土瓜灣翔龍灣5座

．土瓜灣嘉景花園D座

．深水埗南昌邨昌逸樓

．沙田愉翠苑愉民閣

．慈雲山慈樂邨樂祥樓

．葵涌葵涌邨芷葵樓

．葵涌石籬二邨石廣樓

如市民在今年1月21日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY