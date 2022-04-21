4月21日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (21:00)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（21日）新增628宗個案，包括317宗核酸檢測陽性及311宗快速檢測陽性；多18名新冠患者在公立醫院離世。社交距離措施放寬首日，食肆恢復晚市堂食，球場、戲院等亦重開，市面回復熱鬧。另外，政府表示已更新「康復紀錄二維碼」資料庫，現已涵蓋最近兩周的個案。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
政府否認「康復碼」資料庫未更新40萬陽性個案資料 稱已涵蓋近日染疫個案
●社區情況
短片：戲院重開 市民稱打齊針飲食安心 有人不解「食肆兩針但戲院三針」
日出康城首都、晉海、領凱、屯門良景邨等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 半山區玫瑰新邨E座、葵涌邨芷葵樓等【附名單】
●圍封強檢
觀塘順利邨利恒樓1380人完成檢測 揭9新冠陽性、3不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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