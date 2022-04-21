台公務員facebook小編疑過勞死　死前一月加班逾百句鐘　市政府稱「自願加班」拒賠償 (13:10)

新北市政府法制局稱，調查陳嘉緯電腦資料發現他是自願加班，而非主管強迫要求加班，故不合符公務員行使公權時被侵害權益的賠償要求。

金山區公所自2017年11月起聘用陳嘉緯，負責經營新北市金山區公所facebook，同時擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄。陳嘉緯父親陳國煌曾表示，兒子常說很累，回家甚至直接倒在椅子上睡着，但很有責任感，一年365天都沒有休息。

新北市專案審查小組認為陳嘉緯因公死亡，再經勞動部勞工保險局及專業醫師審認，符合「職業上的工作負荷」造成心臟疾病促發或明顯惡化，屬有因果關係的職業病。惟新北市政府認為陳嘉緯自願加班，拒絕向家屬賠償。

（中央社）