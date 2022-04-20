強制檢測｜40地點納強檢　包括翔龍灣、Grand Yoho、洪福邨各兩廈【附名單】 (19:38)

政府今（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月7日至4月20日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月21日或22日檢測，指明地點如下：
．九龍城啟晴邨滿晴樓
．元朗Grand Yoho 9座
．元朗Grand Yoho 10座
．屯門大興邨興偉樓
．馬鞍山迎濤灣1座
．沙田駿洋邨駿時樓
．葵涌荔欣苑荔林閣
．石硤尾大坑東邨東成樓
．美孚新邨8期百老匯街94-96號
．黃大仙黃大仙上邨達善樓
．慈雲山慈正邨正怡樓
．土瓜灣翔龍灣1座
．土瓜灣翔龍灣6座
．秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
．北角雋悅2座
．鰂魚涌太古城綠楊閣
．杏花邨20座
．西營盤第三街100-106號真光大廈
．大埔寶雅苑逸和閣
．元朗采葉庭16座
．元朗洪福邨洪喜樓
．元朗洪福邨洪昌樓
．元朗媽橫路7號富來花園B座
．屯門黃金海岸16座
．大圍富嘉花園2座
．粉嶺華明邨頌明樓
．荃灣祈德尊新邨A座
．將軍澳茵怡花園7座
．葵涌石蔭邨智石樓
．葵涌葵芳邨葵愛樓
．大埔廣福道27-43號美德大廈
．觀塘月華街42號華苑大廈B座
．藍田平田邨平誠樓
．長沙灣邨長欣樓
．油塘邨富塘樓
．長沙灣凱樂苑凱旭閣
．牛頭角彩盈邨盈樂樓
．牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓
．九龍城東匯邨滙智樓
．旺角彌敦道603-609B號新興大廈
如市民在今年1月20日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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