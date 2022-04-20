強制檢測｜40地點納強檢　包括翔龍灣、Grand Yoho、洪福邨各兩廈【附名單】 (19:38)

任何人於4月7日至4月20日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月21日或22日檢測，指明地點如下：

．九龍城啟晴邨滿晴樓

．元朗Grand Yoho 9座

．元朗Grand Yoho 10座

．屯門大興邨興偉樓

．馬鞍山迎濤灣1座

．沙田駿洋邨駿時樓

．葵涌荔欣苑荔林閣

．石硤尾大坑東邨東成樓

．美孚新邨8期百老匯街94-96號

．黃大仙黃大仙上邨達善樓

．慈雲山慈正邨正怡樓

．土瓜灣翔龍灣1座

．土瓜灣翔龍灣6座

．秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

．北角雋悅2座

．鰂魚涌太古城綠楊閣

．杏花邨20座

．西營盤第三街100-106號真光大廈

．大埔寶雅苑逸和閣

．元朗采葉庭16座

．元朗洪福邨洪喜樓

．元朗洪福邨洪昌樓

．元朗媽橫路7號富來花園B座

．屯門黃金海岸16座

．大圍富嘉花園2座

．粉嶺華明邨頌明樓

．荃灣祈德尊新邨A座

．將軍澳茵怡花園7座

．葵涌石蔭邨智石樓

．葵涌葵芳邨葵愛樓

．大埔廣福道27-43號美德大廈

．觀塘月華街42號華苑大廈B座

．藍田平田邨平誠樓

．長沙灣邨長欣樓

．油塘邨富塘樓

．長沙灣凱樂苑凱旭閣

．牛頭角彩盈邨盈樂樓

．牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓

．九龍城東匯邨滙智樓

．旺角彌敦道603-609B號新興大廈

如市民在今年1月20日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY