4月20日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (20:06)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（20日）新增668宗個案，包括330宗核酸檢測陽性及338宗快速檢測陽性；多10名新冠患者在公立醫院離世。政府昨（19日）推出「康復紀錄二維碼」供新冠康復者使用，截至今午5時已有20萬人次下載。有國際學校昨呈報12宗學生染疫個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日表示，經核實後有關學生並無染疫，而是學生家長誤報。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●復課安排
●疫苗接種
4兒童社區疫苗接種中心周末公假延長開放 明早可預約【附預約連結】
●社區情況
●強制檢測
強制檢測｜40地點納強檢 包括翔龍灣、Grand Yoho、洪福邨各兩廈【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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