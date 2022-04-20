多項公共服務周四起恢復正常運作　一文睇清最新安排【附連結】 (15:30)

●機電工程署

．「機電‧夢飛翔」展覽館重新開放，惟須限制館內參觀人數、參觀者須佩戴口罩等，館內互動式展品繼續暫停開放

．位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處繼續維持公共服務

機電工程署最新安排詳情

●稅務局

除商業登記署公共查冊櫃位服務外，所有公共服務恢復正常

稅務局最新安排詳情

●屋宇署

樓宇資訊中心及所有櫃枱服務恢復正常服務時間

屋宇署最新安排詳情

●勞工處

所有服務櫃位及兩所位於觀塘和粉嶺的職業健康診所恢復正常服務

勞工處最新安排詳情

●漁農自然護理署

．香港濕地公園、8間郊野公園遊客／教育中心、8間香港地質公園遊客中心、海下遊客中心及瀕危物種資源中心重新開放

．郊野公園所有燒烤地點及露營地點繼續關閉

漁護署最新安排詳情

●民政事務總署

18區民政諮詢中心逢星期一至五上午9時至下午7時開放；長洲及梅窩民政諮詢中心開放時間較短，詳見政府新聞公報

民政署最新安排詳情

●政府物流服務署

位於北角政府合署10樓政府物流服務署的收款處恢復正常運作，時間為周一至周五上午8時30分至下午1時及下午2時至5時

物流服務署最新安排詳情

●法律援助署

轄下所有辦事處恢復正常辦公時間

法律援助署最新安排詳情

●環境保護署

．所有公眾櫃檯服務恢復正常運作，包括分區辦事處的櫃位，以及接收牌照或其他類別申請的櫃位服務

．以下設施重開，導賞團恢復：環保園、T•PARK［源．區］、O•PARK1和WEEE•PARK的訪客中心，以及龍虎山環境教育中心

．以下設施重開：船灣已修復堆填區高爾夫球練習場、將軍澳已修復堆填區足球訓練中心、醉酒灣已修復堆填區香港賽馬會國際小輪車場

環保署最新安排詳情

●香港房屋委員會

．轄下公共服務恢復正常

．轄下公共屋邨重開所有康體及公共設施，大型活動則繼續暫停

房委會最新安排詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY