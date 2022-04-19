強制檢測｜40地點納強檢　大埔寶雅苑家和閣、沙田好運中心竹林閣、油塘油麗邨康麗樓等【附名單】 (20:56)

任何人於4月6日至4月19日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月20日或21日檢測，指明地點如下：

．大埔寶雅苑家和閣

．青衣長康邨康順樓

．鑽石山鳳德邨碧鳳樓

．沙田瀝源邨壽全樓

．上水清河邨清譽樓

．馬鞍山利安邨利華樓

．荃灣荃景花園7座

．馬鞍山耀安邨耀遜樓

．沙田好運中心竹林閣

．屯門恒順園5座

．天水圍天慈邨慈心樓

．大埔大埔頭17號敬羅家塾

．香港仔鴨脷洲邨利澤樓

．葵涌曉峯居第2期B座

．葵涌葵芳邨葵健樓

．粉嶺暉明邨昇暉樓

．葵涌興芳路196號葵豐大廈

．葵涌葵涌邨映葵樓

．葵涌麗瑤邨貴瑤樓

．葵涌石蔭邨仁石樓

．將軍澳景林邨景松樓

．荃灣享和街38號好景樓

．荃灣青山公路-荃灣段210號富華中心

．將軍澳富康花園3座

．荃灣荃景花園10座

．將軍澳維景灣畔9座

．荃灣爵悅庭北爵軒

．將軍澳英明苑明志閣

．荃灣禾笛街23號

．粉嶺祥華邨祥和樓

．沙田花園城雅仕苑

．大圍曉翠山莊11座

．洪水橋紫翠花園15座

．屯門怡樂花園3座

．大埔頌雅苑頌善閣

．大埔嘉熙6座

．薄扶林碧瑤灣24座

．油塘油麗邨康麗樓

．石硤尾石硤尾邨美禧樓

．牛頭角牛頭角上邨常逸樓

如市民在今年1月19日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY