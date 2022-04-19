強制檢測｜40地點納強檢　大埔寶雅苑家和閣、沙田好運中心竹林閣、油塘油麗邨康麗樓等【附名單】 (20:56)

政府今（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月6日至4月19日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月20日或21日檢測，指明地點如下：
．大埔寶雅苑家和閣
．青衣長康邨康順樓
．鑽石山鳳德邨碧鳳樓
．沙田瀝源邨壽全樓
．上水清河邨清譽樓
．馬鞍山利安邨利華樓
．荃灣荃景花園7座
．馬鞍山耀安邨耀遜樓
．沙田好運中心竹林閣
．屯門恒順園5座
．天水圍天慈邨慈心樓
．大埔大埔頭17號敬羅家塾
．香港仔鴨脷洲邨利澤樓
．葵涌曉峯居第2期B座
．葵涌葵芳邨葵健樓
．粉嶺暉明邨昇暉樓
．葵涌興芳路196號葵豐大廈
．葵涌葵涌邨映葵樓
．葵涌麗瑤邨貴瑤樓
．葵涌石蔭邨仁石樓
．將軍澳景林邨景松樓
．荃灣享和街38號好景樓
．荃灣青山公路-荃灣段210號富華中心
．將軍澳富康花園3座
．荃灣荃景花園10座
．將軍澳維景灣畔9座
．荃灣爵悅庭北爵軒
．將軍澳英明苑明志閣
．荃灣禾笛街23號
．粉嶺祥華邨祥和樓
．沙田花園城雅仕苑
．大圍曉翠山莊11座
．洪水橋紫翠花園15座
．屯門怡樂花園3座
．大埔頌雅苑頌善閣
．大埔嘉熙6座
．薄扶林碧瑤灣24座
．油塘油麗邨康麗樓
．石硤尾石硤尾邨美禧樓
．牛頭角牛頭角上邨常逸樓
如市民在今年1月19日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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