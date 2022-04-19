快速測試包｜政府今起向長者免費提供快測包【附領取地點】 (11:41)

以下是免費索取快速抗原測試套裝的地點：

．食衛局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）

．衛生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）

．受社署資助213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）

．受社署資助93間長者日間護理中心、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）

．由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診者或其親屬）

合資格長者須本身是上述地點的會員、服務使用者或應診者。長者可瀏覽衛生署衛生防護中心的示範短片，了解使用快速抗原測試套裝的方法。

長者測試有困難 家人應佩戴口罩協助

如長者自行測試有困難，家人或照顧者可提供協助。為減低傳播風險，政府建議做快速測試期間，長者及從旁協助的人均應佩戴口罩，長者被採樣時口罩可拉低至鼻以下的位置，應時刻保持個人和環境衛生。

若快速抗原測試呈陽性結果的人應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。

長者若使用網上申報系統時遇上困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衛生防護中心其後會聯絡有關的人以完成申報程序。陰性檢測結果則毋須申報。

長者可通過民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立的24小時電話熱線（1833 019），以及醫管局支援熱線（1836 115），獲取防疫資訊及醫療協助。

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