4月18日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:35)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（18日）新增613宗個案，包括316宗核酸檢測陽性及297宗快速檢測陽性；多17名新冠患者在公立醫院離世。為配合學校明日（19日）起分階段恢復面授課，醫管局指定診所已預留名額予小學及幼稚園染疫學生。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅稱，本港要完全「清零」非常困難，即使推行全民檢測，未必能涵蓋院舍長者或幼童等染疫高危者，認為不作全民檢測可能比較上算。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●復課安排
短片：復課須快測女生不怕採樣「平時幫阿媽撩鼻」 有家長憂孩子「撩得唔好」會協助
醫管局指定診所預留名額予小學幼稚園染疫學生 可致電關愛專線預約
●專家意見
●社區情況
漁護署料命令交出染疫動物機率低 有證據動物病毒可傳人將審慎考慮行使權力
警巡西九向違防疫例者發告票 食環長假期執法13餐廳遭控 一人違安心出行規定被票控
●強制檢測
40地點納強檢 慈正邨正旭樓、翠灣邨翠福樓、禾輋邨協和樓等【附名單】
●圍封強檢
上水清河邨清潤樓1735人完成檢測 揭1新冠陽性、6不確定個案
粉嶺榮福中心第1座600人完成檢測 揭3新冠陽性、兩不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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