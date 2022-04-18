強制檢測｜40地點納強檢　慈正邨正旭樓、翠灣邨翠福樓、禾輋邨協和樓等【附名單】 (19:01)

政府今（18日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月5日至4月18日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月19日或20日檢測，指明地點如下：
．沙田博康邨博智樓
．葵涌安蔭邨嘉蔭樓
．九龍塘畢架山一號11座
．大埔富善邨善美樓
．牛池灣彩虹邨金漢樓
．柴灣翠灣邨翠福樓
．觀塘月華街48號月威大廈A-F座
．牛頭角淘大花園A座
．茶果嶺麗港城8座
．上水新豐路134-140號滿華大廈
．元朗鳳庭苑茵庭閣
．沙田禾輋邨協和樓
．粉嶺榮輝中心1座
．荃灣海之戀愛炫美1座
．將軍澳裕明苑裕昌閣
．葵涌葵馥苑樂葵樓
．葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈
．黃大仙黃大仙下邨龍樂樓
．旺角海富苑海寧閣
．九龍灣彩興苑彩蕎閣
．慈雲山慈正邨正旭樓
．土瓜灣翔龍灣2座
．石硤尾邨美笙樓
．屯門良德街3號豐連1座
．藍田邨藍暉樓
．油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座
．鴨脷洲利東邨東業樓
．堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座
．筲箕灣金華街12-18號金威樓
．香港仔舊大街118A-120號兆群大廈
．香港仔石排灣邨碧蔚樓
．上水祥龍圍邨呈祥樓
．上水順欣花園3座
．大埔太湖花園9座
．大埔富雅花園4座
．東涌滿東邨滿康樓
．天水圍天悅邨悅富樓
．天水圍天華邨華彩樓
．屯門田景路38號兆邦苑
．屯門怡樂花園1座
如市民在今年1月18日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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