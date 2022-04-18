強制檢測｜40地點納強檢　慈正邨正旭樓、翠灣邨翠福樓、禾輋邨協和樓等【附名單】 (19:01)

任何人於4月5日至4月18日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月19日或20日檢測，指明地點如下：

．沙田博康邨博智樓

．葵涌安蔭邨嘉蔭樓

．九龍塘畢架山一號11座

．大埔富善邨善美樓

．牛池灣彩虹邨金漢樓

．柴灣翠灣邨翠福樓

．觀塘月華街48號月威大廈A-F座

．牛頭角淘大花園A座

．茶果嶺麗港城8座

．上水新豐路134-140號滿華大廈

．元朗鳳庭苑茵庭閣

．沙田禾輋邨協和樓

．粉嶺榮輝中心1座

．荃灣海之戀愛炫美1座

．將軍澳裕明苑裕昌閣

．葵涌葵馥苑樂葵樓

．葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈

．黃大仙黃大仙下邨龍樂樓

．旺角海富苑海寧閣

．九龍灣彩興苑彩蕎閣

．慈雲山慈正邨正旭樓

．土瓜灣翔龍灣2座

．石硤尾邨美笙樓

．屯門良德街3號豐連1座

．藍田邨藍暉樓

．油塘鯉魚門道1號海傲灣1-B座

．鴨脷洲利東邨東業樓

．堅尼地城卑路乍街5-5H號南雄大廈A座

．筲箕灣金華街12-18號金威樓

．香港仔舊大街118A-120號兆群大廈

．香港仔石排灣邨碧蔚樓

．上水祥龍圍邨呈祥樓

．上水順欣花園3座

．大埔太湖花園9座

．大埔富雅花園4座

．東涌滿東邨滿康樓

．天水圍天悅邨悅富樓

．天水圍天華邨華彩樓

．屯門田景路38號兆邦苑

．屯門怡樂花園1座

如市民在今年1月18日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY