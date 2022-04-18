復課｜學生每日須快測　棉花棒篤幾入？家長幫兒童快測注意事項一覽 (13:04)

●棉花棒「篤到幾入」：

年齡／拭子棒入鼻孔深度

2-6歲／1.5-2厘米

6-12歲／2厘米

12歲以上／2-3厘米

．小朋友起牀後即時可採樣，採樣前應避免飲水、進食、刷牙、洗鼻，因有可能減低病毒量，從而減低測試靈敏度

．伸入棉花棒大約轉5至10下

．鼻腔只有小量微絲血管，採樣引致流血風險不大，輕微流鼻血不會影響健康

．在兩鼻中間前方有個位置稱鼻中隔（Little’s area），個別兒童會較多血管，若採樣接觸到會較易流血，應盡量避免碰到

．流鼻血大部分在5至10分鐘內停止

．若流血後短暫休息可再做採樣，再做時不應過分用力，以免再擦傷鼻壁黏膜

．若每次採樣都流鼻血要諮詢醫生意見

．不建議兒童及青少年自己做快測

．口含式快測暫未獲衛生署認可，小朋友含住測試棒動作大容易導致創傷，暫不建議小朋友用這個方法做快測

．一旦快速檢測陽性要到衛生署呈報

韓錦倫建議，第一次與幼童做快速抗原檢測，家長可陪伴一起做，示範給幼童了解「撩鼻」不會有痛楚，減輕幼兒心理壓力。父母毋須過分擔心做得多會較易流鼻血，同時亦要明白幼童感受，即使建議採樣要將棉花棒伸入約2厘米及轉5至10下，若幼童感覺不舒服，家長亦應按情況處理。

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