復課｜學生每日須快測　棉花棒篤幾入？家長幫兒童快測注意事項一覽 (13:04)

學校明（19日）可以恢復面授課，學生每日回校上課前必須做快速抗原檢測，取得陰性結果才可回校。家長都關心怎樣幫小朋友做檢測，做得多會否容易流鼻血，棉花棒「篤到幾入」才準確等。明報電子平台組綜合香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會的建議，以及訪問了中大兒科學系榮譽教授韓錦倫，讓家長及照顧者了解對幼童及小朋友做快速測試需要注意的事項。
●棉花棒「篤到幾入」：
年齡／拭子棒入鼻孔深度
2-6歲／1.5-2厘米
6-12歲／2厘米
12歲以上／2-3厘米
．小朋友起牀後即時可採樣，採樣前應避免飲水、進食、刷牙、洗鼻，因有可能減低病毒量，從而減低測試靈敏度
．伸入棉花棒大約轉5至10下
．鼻腔只有小量微絲血管，採樣引致流血風險不大，輕微流鼻血不會影響健康
．在兩鼻中間前方有個位置稱鼻中隔（Little’s area），個別兒童會較多血管，若採樣接觸到會較易流血，應盡量避免碰到
．流鼻血大部分在5至10分鐘內停止
．若流血後短暫休息可再做採樣，再做時不應過分用力，以免再擦傷鼻壁黏膜
．若每次採樣都流鼻血要諮詢醫生意見
．不建議兒童及青少年自己做快測
．口含式快測暫未獲衛生署認可，小朋友含住測試棒動作大容易導致創傷，暫不建議小朋友用這個方法做快測
．一旦快速檢測陽性要到衛生署呈報
韓錦倫建議，第一次與幼童做快速抗原檢測，家長可陪伴一起做，示範給幼童了解「撩鼻」不會有痛楚，減輕幼兒心理壓力。父母毋須過分擔心做得多會較易流鼻血，同時亦要明白幼童感受，即使建議採樣要將棉花棒伸入約2厘米及轉5至10下，若幼童感覺不舒服，家長亦應按情況處理。
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