畢加索情人肖像畫、吳冠中罕見桃紅色油畫本月底拍賣　成交價料逾億 (09:37)

香港蘇富比現代藝術精選拍品：

畢加索《多拉・瑪爾》：作於1939年的肖像畫，畫中佳人為畢加索30、40年代的情人和繆斯女神多拉・瑪爾。同期的瑪爾肖像多為面目全非形象，本作罕見完整曼妙面相，更見艷紅色托底，難掩大師對女神的激情。成交價料逾1.38億港元。

吳冠中《紅梅》：作於1973年，為吳冠中北京和京郊主題系列中最頂尖傑作，亦是系列中僅有兩幅以桃紅色為主調的其中一幅。畫見一株盛開臘梅，星星點點的梅英漫佈其間，遠觀有若燃燒正旺的火炬。估價9000萬至1.2億港元。

其他亞、歐大師博物館級傑作包括：印象派大師雷諾瓦《坐姿浴女》、 朱德群《迎風》、 趙無極《11.06.93》，以及邵逸夫爵士藏品陳逸飛《夜宴》等，估價或成交價由1300萬至5000萬港元。

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