4月17日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:04)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（17日）新增747宗個案，包括446宗核酸檢測陽性及301宗快速檢測陽性；多24名新冠患者在公立醫院離世。學校最快周二（19日）可恢復面授課，醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，醫管局已預備接收較多兒科新冠病人。學生要快測陰性才可回校上課，教育局長楊潤雄表示，若學生返校後出現病徵，學校可以安排覆檢。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●復課安排
短片︰學校最快周二恢復面授課 醫管局：已預備接收較多兒科新冠病人
楊潤雄：大部分小學4月25日才復課 學童快測陰性回校有病徵可覆檢
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 博康邨博逸樓、碧華花園8座、麗港城10座等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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