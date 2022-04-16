4月16日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (19:21)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（16日）新增794宗個案，包括449宗核酸檢測陽性及345宗快速檢測陽性；多34名新冠患者在公立醫院離世，當中兩人疑院內感染。本港疫情緩和，適逢復活節假期多處人流大增，食物及衛生局長陳肇始表示，見到市民很開心，相信對他們的精神健康有幫助；但她同時稱對疫情感擔心，不希望反彈失控。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
●疫苗接種
●社區情況
今起復訂康文署場地 多個體育館復開首日羽毛球場及活動室近乎訂滿
法院登記處4月20日起恢復正常辦公時間 土地審裁處登記處4月21日重開
●強制檢測
40地點納強檢 葵涌邨翠葵樓、柴灣邨灣畔樓、油麗邨翠麗樓等【附名單】
●圍封強檢
觀塘翠屏（北）邨翠桃樓1010人完成檢測 揭9新冠陽性、4不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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