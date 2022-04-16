強制檢測｜40地點納強檢　葵涌邨翠葵樓、柴灣邨灣畔樓、油麗邨翠麗樓等【附名單】 (17:35)

任何人於4月3日至4月16日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月17日至18日檢測，指明地點如下：

．九龍城美東邨美仁樓

．東涌迎東邨迎悅樓

．葵涌葵聯邨聯悅樓

．粉嶺華明邨禮明樓

．土瓜灣翔龍灣3座

．柴灣邨灣畔樓

．馬鞍山耀安邨耀頌樓

．土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

．牛池灣彩雲（一）邨甘霖樓

．黃大仙翠竹花園2座

．牛池灣曉暉花園2座

．秀茂坪寶達邨達佳樓

．鰂魚涌太古城華山閣

．鴨脷洲海怡半島豐景閣29座

．灣仔灣仔道161號文安樓A座

．大埔中心16座

．大圍美林邨美楊樓

．沙田廣林苑茂林閣

．粉嶺牽晴間4座

．荃灣朗逸峯18座

．將軍澳健明邨明宙樓

．將軍澳景明苑旭景閣

．將軍澳欣明苑欣松閣

．葵涌邨翠葵樓

．葵涌麗瑤邨富瑤樓

．深水埗元州街131-135號龍鳳大廈

．牛頭角牛頭角上邨常盛樓

．九龍城龍譽2A座

．油塘油麗邨翠麗樓

．長沙灣凱樂苑凱碧閣

．荃灣海灣花園4座

．慈雲山慈樂邨樂天樓

．大角嘴詩歌舞街83號亮賢居

．藍田康雅苑荔雅閣

．紅磡邨紅暉樓

．鑽石山富山邨富暉樓

．牛池灣瓊麗苑瓊泰閣

．鰂魚涌太古城元宮閣

．鴨脷洲利東邨東安樓

．筲箕灣愛蝶灣8座

如市民在今年1月16日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY