強制檢測｜40地點納強檢　葵涌邨翠葵樓、柴灣邨灣畔樓、油麗邨翠麗樓等【附名單】 (17:35)

政府今（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月3日至4月16日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月17日至18日檢測，指明地點如下：
．九龍城美東邨美仁樓
．東涌迎東邨迎悅樓
．葵涌葵聯邨聯悅樓
．粉嶺華明邨禮明樓
．土瓜灣翔龍灣3座
．柴灣邨灣畔樓
．馬鞍山耀安邨耀頌樓
．土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
．牛池灣彩雲（一）邨甘霖樓
．黃大仙翠竹花園2座
．牛池灣曉暉花園2座
．秀茂坪寶達邨達佳樓
．鰂魚涌太古城華山閣
．鴨脷洲海怡半島豐景閣29座
．灣仔灣仔道161號文安樓A座
．大埔中心16座
．大圍美林邨美楊樓
．沙田廣林苑茂林閣
．粉嶺牽晴間4座
．荃灣朗逸峯18座
．將軍澳健明邨明宙樓
．將軍澳景明苑旭景閣
．將軍澳欣明苑欣松閣
．葵涌邨翠葵樓
．葵涌麗瑤邨富瑤樓
．深水埗元州街131-135號龍鳳大廈
．牛頭角牛頭角上邨常盛樓
．九龍城龍譽2A座
．油塘油麗邨翠麗樓
．長沙灣凱樂苑凱碧閣
．荃灣海灣花園4座
．慈雲山慈樂邨樂天樓
．大角嘴詩歌舞街83號亮賢居
．藍田康雅苑荔雅閣
．紅磡邨紅暉樓
．鑽石山富山邨富暉樓
．牛池灣瓊麗苑瓊泰閣
．鰂魚涌太古城元宮閣
．鴨脷洲利東邨東安樓
．筲箕灣愛蝶灣8座
如市民在今年1月16日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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