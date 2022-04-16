防曬Q&A｜戴口罩也要防曬？多雲不會曬傷？ (10:15)

問：戴口罩也要防曬？

答：一般外科口罩不能作防曬之用，陽光中的紫外線仍能穿透口罩接觸皮膚，曬傷或曬黑口罩內的皮膚。長時間在戶外活動的人，在口罩覆蓋的面部皮膚也同樣要塗上防曬。塗防曬霜後可待數分鐘才戴上口罩，避免塗得太厚，以免堵塞毛囊。

問：日常防曬SPF 15已足夠？

答：皮膚科醫生提醒，夏天宜選擇較清爽的防曬產品，室內宜選用SPF 15及PA+++的防曬霜，戶外宜選用SPF 30或SPF50，及有PA+++的防曬霜。

問：多雲不會曬傷？

答：80%太陽紫外線能穿透稀薄雲層，雲層邊緣有時亦能反射紫外線，令紫外線強度增加，或會曬傷。可留意天文台最新紫外線指數，作出相應防曬措施。【天文台紫外線指數資訊】

問：在水中不會曬傷？

答：水只能阻擋小部分紫外線，水面反射會令紫外線強度增加，在水深半米地方的紫外線強度仍維持在水面的40%。

資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福、香港天文台

防曬 實用資訊：

防曬4注意｜防曬勿忽略頭皮嘴唇 皮膚科醫生：膚色白較易曬傷

天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】

皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽

防曬驅蚊有順序 皮膚科醫生教路：先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑

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