防曬Q&A｜戴口罩也要防曬？多雲不會曬傷？ (10:15)

夏天將至，日照時間長，戶外活動時尤要注意塗搽防曬。疫情下長時間戴口罩，戴口罩毋須塗防曬？日常防曬SPF 15已足夠？多雲日子或在水中不會曬傷？明報電子平台組綜合皮膚科醫生及天文台網站的防曬資訊，解答上述有關防曬的疑問。
問：戴口罩也要防曬？
答：一般外科口罩不能作防曬之用，陽光中的紫外線仍能穿透口罩接觸皮膚，曬傷或曬黑口罩內的皮膚。長時間在戶外活動的人，在口罩覆蓋的面部皮膚也同樣要塗上防曬。塗防曬霜後可待數分鐘才戴上口罩，避免塗得太厚，以免堵塞毛囊。
問：日常防曬SPF 15已足夠？
答：皮膚科醫生提醒，夏天宜選擇較清爽的防曬產品，室內宜選用SPF 15及PA+++的防曬霜，戶外宜選用SPF 30或SPF50，及有PA+++的防曬霜。
問：多雲不會曬傷？
答：80%太陽紫外線能穿透稀薄雲層，雲層邊緣有時亦能反射紫外線，令紫外線強度增加，或會曬傷。可留意天文台最新紫外線指數，作出相應防曬措施。【天文台紫外線指數資訊】
問：在水中不會曬傷？
答：水只能阻擋小部分紫外線，水面反射會令紫外線強度增加，在水深半米地方的紫外線強度仍維持在水面的40%。
資料來源：皮膚科專科醫生胡惠福、香港天文台
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