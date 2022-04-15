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強制檢測｜40地點納強檢　海怡半島海雅閣3座、友愛邨愛暉樓、鳳德邨黛鳳樓等【附名單】 (19:47)

政府今（15日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。

任何人於4月2日至4月15日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月16日至17日檢測，指明地點如下

．屯門大興邨興昌樓

．九龍城美東邨美德樓

．大圍秦石邨石玉樓

．長沙灣麗翠苑麗森閣

．鑽石山鳳德邨黛鳳樓

．藍田廣田邨廣軒樓

．藍田啟田邨啟旺樓

．柴灣興民邨民逸樓

．天水圍天頌苑頌澤閣

．九龍城啟晴邨欣晴樓

．觀塘寶珮苑寶瑛閣

．鴨脷洲海怡半島海雅閣3座

．鴨脷洲漁安苑彩安閣

．上水天平邨天喜樓

．大埔八號花園3座

．屯門友愛邨愛暉樓

．屯門田景路33號兆隆苑

．牛頭角樂華北邨信華樓

．青衣青衣邨宜居樓

．馬鞍山頌安邨頌群樓

．葵涌石籬二邨石偉樓

．沙田坳背灣街23號旭禾苑

．牛池灣彩輝邨彩葉樓

．牛頭角嘉和園嘉賢大廈

．觀塘安泰邨智泰樓

．柴灣富景花園11座

．西灣河逸濤灣春瑤軒

．沙田禾輋邨泰和樓

．香港仔華樂徑4號華富閣

．大埔靖遠街57-59號永隆閣

．將軍澳寶林邨寶智樓

．將軍澳尚德邨尚信樓

．筲箕灣愛蝶灣3座

．荃灣愉景新城8座

．石硤尾白田邨康田樓

．馬鞍山富寶花園8座

．鰂魚涌太古城明宮閣

．屯門育康街8號慧景閣

．何文田冠德苑冠昌閣

．深水埗富昌邨富韻樓

如市民在今年1月15日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY

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