強制檢測｜40地點納強檢　海怡半島海雅閣3座、友愛邨愛暉樓、鳳德邨黛鳳樓等【附名單】 (19:47)

任何人於4月2日至4月15日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月16日至17日檢測，指明地點如下：

．屯門大興邨興昌樓

．九龍城美東邨美德樓

．大圍秦石邨石玉樓

．長沙灣麗翠苑麗森閣

．鑽石山鳳德邨黛鳳樓

．藍田廣田邨廣軒樓

．藍田啟田邨啟旺樓

．柴灣興民邨民逸樓

．天水圍天頌苑頌澤閣

．九龍城啟晴邨欣晴樓

．觀塘寶珮苑寶瑛閣

．鴨脷洲海怡半島海雅閣3座

．鴨脷洲漁安苑彩安閣

．上水天平邨天喜樓

．大埔八號花園3座

．屯門友愛邨愛暉樓

．屯門田景路33號兆隆苑

．牛頭角樂華北邨信華樓

．青衣青衣邨宜居樓

．馬鞍山頌安邨頌群樓

．葵涌石籬二邨石偉樓

．沙田坳背灣街23號旭禾苑

．牛池灣彩輝邨彩葉樓

．牛頭角嘉和園嘉賢大廈

．觀塘安泰邨智泰樓

．柴灣富景花園11座

．西灣河逸濤灣春瑤軒

．沙田禾輋邨泰和樓

．香港仔華樂徑4號華富閣

．大埔靖遠街57-59號永隆閣

．將軍澳寶林邨寶智樓

．將軍澳尚德邨尚信樓

．筲箕灣愛蝶灣3座

．荃灣愉景新城8座

．石硤尾白田邨康田樓

．馬鞍山富寶花園8座

．鰂魚涌太古城明宮閣

．屯門育康街8號慧景閣

．何文田冠德苑冠昌閣

．深水埗富昌邨富韻樓

如市民在今年1月15日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY