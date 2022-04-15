強制檢測｜40地點納強檢　海怡半島海雅閣3座、友愛邨愛暉樓、鳳德邨黛鳳樓等【附名單】 (19:47)

政府今（15日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月2日至4月15日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月16日至17日檢測，指明地點如下：
．屯門大興邨興昌樓
．九龍城美東邨美德樓
．大圍秦石邨石玉樓
．長沙灣麗翠苑麗森閣
．鑽石山鳳德邨黛鳳樓
．藍田廣田邨廣軒樓
．藍田啟田邨啟旺樓
．柴灣興民邨民逸樓
．天水圍天頌苑頌澤閣
．九龍城啟晴邨欣晴樓
．觀塘寶珮苑寶瑛閣
．鴨脷洲海怡半島海雅閣3座
．鴨脷洲漁安苑彩安閣
．上水天平邨天喜樓
．大埔八號花園3座
．屯門友愛邨愛暉樓
．屯門田景路33號兆隆苑
．牛頭角樂華北邨信華樓
．青衣青衣邨宜居樓
．馬鞍山頌安邨頌群樓
．葵涌石籬二邨石偉樓
．沙田坳背灣街23號旭禾苑
．牛池灣彩輝邨彩葉樓
．牛頭角嘉和園嘉賢大廈
．觀塘安泰邨智泰樓
．柴灣富景花園11座
．西灣河逸濤灣春瑤軒
．沙田禾輋邨泰和樓
．香港仔華樂徑4號華富閣
．大埔靖遠街57-59號永隆閣
．將軍澳寶林邨寶智樓
．將軍澳尚德邨尚信樓
．筲箕灣愛蝶灣3座
．荃灣愉景新城8座
．石硤尾白田邨康田樓
．馬鞍山富寶花園8座
．鰂魚涌太古城明宮閣
．屯門育康街8號慧景閣
．何文田冠德苑冠昌閣
．深水埗富昌邨富韻樓
如市民在今年1月15日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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