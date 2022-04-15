特首選舉2022｜李家超唯一參選人　回顧歷屆6次選舉多有競逐【附票數・圖輯】 (14:46)

第一屆特首選舉（1996年）

推選委員會於1996年11月15日舉行會議，委員以不記名方式提名董建華、楊鐵樑及吳光正為特首候選人。董建華於1996年12月11日特首選舉以大比數當選香港首任特首，任期由1997年7月1日至2002年6月30日。

3名候選人得票：

．董建華：320票

．楊鐵樑：42票

．吳光正：36票

#推選委員會委員數目：400

第二屆特首選舉（2002年）

當屆特首選舉提名期2002年2月28日結束，僅董建華一人提交提名表格。董建華的提名獲裁定有效後，選舉主任2002年2月28日宣布，董建華獲得714名選舉委員會委員有效提名，自動當選。董建華的特首任期由2002年7月1日開始，原本至2007年6月30日，其間於2003年經歷沙士，再於7月1日民陣發起反對《基本法》23條立法大遊行，及至2005年3月，董建華以「腳痛」為由辭任特首，任期於同年3月11日完結，之後由時任政務司長曾蔭權署任特首。

#選舉委員會委員數目：796

第二屆特首的補選（2005年）

董建華辭任後，全國人大常委會釋法列明，補選特首任期是前任餘下的任期。曾蔭權其後辭職參選。該次特首補選提名期於2005年6月16日結束，曾蔭權取得674名選委會委員提名，是唯一獲有效提名的候選人，時任選舉主任、法官朱芬齡宣布曾蔭權自動當選，任期由2005年6月21日開始，至2007年6月30日。

#選舉委員會委員數目：796

第三屆特首選舉（2007年）

除曾蔭權爭取連任外，公民黨梁家傑亦獲確認提名有效，成為第三屆特首選舉候選人。當屆特首選舉在2007年3月25日舉行，投票率99.1%。曾蔭權高票當選，成功連任，他在台上得悉票數後即兩度鞠躬，一度熱淚盈眶。曾蔭權的任期至2012年6月30日結束。

兩名候選人得票：

．曾蔭權：649票

．梁家傑：123票

#選舉委員會委員數目：795

第四屆特首選舉（2012年）

第四屆特首選舉候選人包括梁振英、辭去政務司長職務的唐英年，以及來自民主黨的何俊仁。選舉於2012年3月25日舉行，梁振英以689票當選，得票率60.9%。他任內曾推動政制改革，人大常委會2014年8月31日頒布未來特首選舉及立法會選舉的「8．31框架」，大批市民不滿，引發其後長達79日的佔領運動。2016年12月9日梁振英宣布基於家庭原因不競逐連任，2017年6月30日完成特首任期。

3名候選人得票：

．梁振英：689票

．唐英年：285票

．何俊仁：76票

#選舉委員會委員數目：1193

第五屆特首選舉（2017年）

第五屆特首選舉候選人為辭任政務司長的林鄭月娥、辭任財政司長的曾俊華，以及高等法院退休法官胡國興。選舉於2017年3月26日舉行，林鄭月娥以777票當選。林鄭月娥2017年7月1日上任特首，任內推動修訂《逃犯條例》，引發2019年反修例風波，《港區國安法》於2020年6月30日落實。新型冠狀病毒疫情亦於林鄭月娥任內發生。2022年4月4日，林鄭月娥宣布因家庭理由不競逐連任，於6月30日完成5年特首任期後，結束42年政府服務生涯。

3名候選人得票：

．林鄭月娥：777票

．曾俊華：365票

．胡國興：21票

#選舉委員會委員數目：1194

第六屆特首選舉（2022年）

林鄭月娥宣布不競逐連任特首後，李家超於2022年4月6日辭任政務司長，獲中央批准後，至4月9日宣布參選特首，並在4月13日報名。特首選舉提名期結束，李家超獲786名選委提名，成為唯一參選人。李家超只要在5月8日選舉中取得逾750張支持票，即可當選特首。

#選舉委員會委員數目：1454

文：梁曉晴

資料來源：明報、選舉事務處、政府新聞公報、選舉管理委員會報告、選民登記網站