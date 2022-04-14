4月14日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:21)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（14日）新增1043宗個案，包括579宗核酸檢測陽性及464宗快速檢測陽性；多33名新冠患者在公立醫院離世。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港錄得首宗帶Omicron BA.5變種新冠病毒的輸入個案。另外，政府今日宣布4月21日放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食至10時、限聚令放寬至4人等。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港首錄Omicron BA.5變種個案 患者南非抵港檢疫期間揭陽性
●社區情況
4．21起恢復晚市堂食至10時 體育場所、健身中心、主題公園、戲院等准重開 解除跨家庭限制
短片：4月21日起放寬社交距離措施 市民：香港人「屈得太耐」 護士稱放寬太早長者「一定會聚集」
短片：4月21日恢復晚市堂食 限聚放寬至4人 入戲院飲食須打3針【最新防疫措施一覽】
短片：4月21日運動場、圖書館等康文設施重開一覽 泳灘、泳池、燒烤場仍關
觀塘順安邨順利邨、沙田第一城24至33座等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 龍門居11座、麗港城24座、傲雲峰2座等【附名單】
●圍封強檢
粉嶺祥華邨祥裕樓750人完成檢測 揭5新冠陽性、13不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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