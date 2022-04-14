強制檢測｜40地點納強檢　龍門居11座、麗港城24座、傲雲峰2座等【附名單】 (20:07)

任何人於4月1日至4月14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月15日至16日檢測，指明地點如下：

．屯門龍門居11座

．馬鞍山曉峯灣畔4座

．薄扶林華富（二）邨華景樓

．九龍灣彩興苑彩萱閣

．大埔大元邨泰樂樓

．大圍新翠邨新傑樓（不包括位於地下的社會服務單位）

．鑽石山鳳德邨雪鳳樓

．茶果嶺麗港城24座

．元朗屏欣苑屏泰閣

．荃灣滿樂大廈從心樓

．荃灣麗城花園3期6座

．香港仔鴨脷洲邨利添樓（不包括位於地下的商舖及幼稚園）

．藍田滙景花園12座

．觀塘安達邨賢達樓

．牛頭角彩霞邨彩星樓

．觀塘裕民中心3座

．九龍城聯合道5-5A號聯合大廈

．油塘油翠苑泳美閣

．元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座

．大埔富善街72-74號富善大廈

．東涌逸東邨康逸樓

．天水圍天瑞邨瑞業樓

．將軍澳將軍澳中心3座

．將軍澳寶林邨寶勤樓

．屯門友愛邨愛曦樓（不包括位於地下的房屋署友愛邨辦事處）

．屯門兆山苑楊景閣

．屯門邁亞美海灣1座

．粉嶺祥華邨祥智樓（不包括位於地下的社會服務單位）

．粉嶺華明邨富明樓

．葵涌安蔭邨康蔭樓

．香港仔嘉隆苑嘉俊閣

．黃大仙黃大仙下邨龍裕樓

．土瓜灣傲雲峰2座

．土瓜灣真善美村至真樓

．何文田愛民邨信民樓

．九龍城東頭（二）邨耀東樓

．大角嘴海桃灣1座

．九龍城嘉匯1座

．大角嘴柏景灣6座

．牛池灣彩雲（一）邨伴月樓

如市民在今年1月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY