強制檢測｜40地點納強檢　龍門居11座、麗港城24座、傲雲峰2座等【附名單】 (20:07)

政府今（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月1日至4月14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月15日至16日檢測，指明地點如下：
．屯門龍門居11座
．馬鞍山曉峯灣畔4座
．薄扶林華富（二）邨華景樓
．九龍灣彩興苑彩萱閣
．大埔大元邨泰樂樓
．大圍新翠邨新傑樓（不包括位於地下的社會服務單位）
．鑽石山鳳德邨雪鳳樓
．茶果嶺麗港城24座
．元朗屏欣苑屏泰閣
．荃灣滿樂大廈從心樓
．荃灣麗城花園3期6座
．香港仔鴨脷洲邨利添樓（不包括位於地下的商舖及幼稚園）
．藍田滙景花園12座
．觀塘安達邨賢達樓
．牛頭角彩霞邨彩星樓
．觀塘裕民中心3座
．九龍城聯合道5-5A號聯合大廈
．油塘油翠苑泳美閣
．元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座
．大埔富善街72-74號富善大廈
．東涌逸東邨康逸樓
．天水圍天瑞邨瑞業樓
．將軍澳將軍澳中心3座
．將軍澳寶林邨寶勤樓
．屯門友愛邨愛曦樓（不包括位於地下的房屋署友愛邨辦事處）
．屯門兆山苑楊景閣
．屯門邁亞美海灣1座
．粉嶺祥華邨祥智樓（不包括位於地下的社會服務單位）
．粉嶺華明邨富明樓
．葵涌安蔭邨康蔭樓
．香港仔嘉隆苑嘉俊閣
．黃大仙黃大仙下邨龍裕樓
．土瓜灣傲雲峰2座
．土瓜灣真善美村至真樓
．何文田愛民邨信民樓
．九龍城東頭（二）邨耀東樓
．大角嘴海桃灣1座
．九龍城嘉匯1座
．大角嘴柏景灣6座
．牛池灣彩雲（一）邨伴月樓
如市民在今年1月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY