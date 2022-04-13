強制檢測｜40地點納強檢　馬鞍山錦暉苑、彩園邨彩屏樓、大興邨興耀樓等【附名單】 (20:57)

任何人於3月31日至4月13日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於4月14日至15日檢測，指明地點如下：

．筲箕灣東欣苑歡欣閣

．青衣長安邨安湄樓

．觀塘和樂邨新安樓

．美孚新邨4期百老匯街101-103號

．鑽石山鳳德邨紫鳳樓

．鴨脷洲邨利滿樓低座

．上水彩園邨彩屏樓

．天水圍嘉湖山莊賞湖居3座

．屯門大興邨興耀樓

．沙田廣林苑馥林閣

．粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

．葵涌葵盛東邨盛逸樓

．九龍城啟晴邨康晴樓（不包括位於該處的停車場、地下商舖、平台樓層及啟晴邨物業服務辦事處）

．觀塘雲漢邨漢松樓

．慈雲山慈正邨正泰樓

．黃大仙竹園北邨桃園樓

．牛池灣瓊山苑瓊碧閣

．大埔大元邨泰欣樓

．大埔策誠軒I座

．東涌逸東邨迎逸樓

．天水圍天悅邨悅泰樓

．沙田全輝中心B座

．沙田水泉澳邨朗泉樓

．大圍新翠邨新俊樓

．粉嶺華明邨信明樓

．粉嶺榮福中心5座

．馬鞍山錦暉苑

．將軍澳疊翠軒2座

．葵涌大窩口邨富邦樓

．葵涌安蔭邨德蔭樓

．太古城順安閣

．觀塘花園大廈孔雀樓

．牛頭角宏光樓B座

．觀塘安達邨禮達樓

．九龍城東頭（二）邨康東樓

．油塘邨華塘樓

．長沙灣泓景臺7座

．九龍灣德福花園N2座

．觀塘南康大廈C座

．新蒲崗采頤花園2座

如市民在今年1月13日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY