4月13日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:08)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（13日）新增1272宗個案，包括734宗核酸檢測陽性及538宗快速檢測陽性；多54名新冠患者在公立醫院離世。政府將由下周二（19日）起，在地區康健中心、康健站等約680個服務點，免費向長者派發快速測試套裝，計劃暫定推行至5月31日。另外，3至11歲兒童如打兩針科興滿3個月，明日（14日）起可預約打第三針。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●快速檢測
●強制檢測
40地點納強檢 馬鞍山錦暉苑、彩園邨彩屏樓、大興邨興耀樓等【附名單】
●專家意見
崔俊明稱阿斯利康抗體藥劑副作用輕微 免疫力低或對疫苗嚴重過敏者適用
●社區情況
政府周四交代放寬社交措施詳情 林鄭月娥：數周後檢視學童快測安排【短片】
●圍封強檢
粉嶺祥華邨祥豐樓794人完成檢測 揭3新冠陽性、一不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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