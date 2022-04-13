復活節期間醫管局5普通科門診診所提供服務【附名單】 (15:28)

醫管局今日（13日）公布，復活節假期（4月15日至18日）期間將有5間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務；23間新型冠狀病毒個案指定診所亦會在公眾假期期間提供服務，治療有輕微感染徵狀的新冠病毒確診者。