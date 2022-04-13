復活節期間醫管局5普通科門診診所提供服務【附名單】 (15:28)

醫管局今日（13日）公布，復活節假期（4月15日至18日）期間將有5間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務；23間新型冠狀病毒個案指定診所亦會在公眾假期期間提供服務，治療有輕微感染徵狀的新冠病毒確診者。
5間普通科門診診所於復活節假期提供門診服務：
．石湖墟賽馬會普通科門診診所
上水石湖墟馬會道108-130號地下
預約電話：3157 0965
診所電話：2670 0211
．屯門診所
地址：屯門新墟青賢街11號
預約電話：3543 0886
診所電話：2452 9111
．元朗賽馬會健康院
地址：元朗青山公路269號
預約電話：3543 5007
診所電話：2443 8511
．觀塘社區健康中心
地址：觀塘協和街60號地下高層
預約電話：3157 0687
診所電話：2389 0331
．聖母醫院家庭醫學診所
地址：黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
預約電話：3157 0118
診所電話：2354 2267
5間普通科門診診所服務時間：
．4月15日及18日：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時
．4月16日及17日：上午9時至下午1時
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