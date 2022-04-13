消委會．兒童泡膠地墊｜5款泡膠地墊消委會測試滿分　最平328元【附名單】 (13:04)

消委會滿分兒童泡膠地墊：

（品牌／產品名稱／型號／產地／售價）

‧Nido.Nido／Color Play Fun／HFM 669-Lilac／台灣／328元

‧toddlekind／Prettier Playmat／Vintage Nude／台灣／899元

‧Dwinguler*／Mat（雙面）／DW-S15-012（夢之樹）／韓國／1199元

‧Domyos／Baby Gym Motor Skills Mat／Model No: 85745／中國／499元

‧Ikea*／PLUFSIG 摺疊式體操墊綠色／902.628.32／越南／330元

註*：樣本被檢出多環芳香烴，包括萘、蒽或熒蒽，被認為是潛在致癌物質及持久性污染物，但含量低於2019年德國產品安全委員會要求。

消委會：棉地墊或冬被可代替泡膠地墊

部分父母擔心泡膠地墊可能釋出有害物質，或為環保而不想用泡膠地墊。消委會提出，父母可以大張、內有墊子的棉地墊（cotton play mats）代替。不過棉地墊不防水，不能以抹拭清潔，需定時清洗以防滋生細菌。由於乾透需時，或需2塊以作替換。用過的冬被、不用的乾淨舊紡織品縫製或用被袋包裹舊有的紡織品亦可充當兒童地墊，惟家長須小心兒童滑倒。

兒童泡膠地墊 實用資訊：

泡膠地墊清潔及使用6注意 消委會提醒首次使用宜濕乾布清潔抹拭再風乾

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