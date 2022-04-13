消委會．網購快測包｜消委會接240網購快測包投訴　收款後近月未出貨　訛稱快測包屬新加坡官方使用【附網購貼士】 (13:43)

網購快測包貼士：

．不宜囤積：購買前了解生產日期及使用期限等資料，不宜囤積以免浪費

．留意退貨條款：經官方網站購買前細閱條款及退換貨品政策，若不設退款應慎重考慮是否光顧

．選擇有退款機制的信用卡或付款平台：信用卡及一些付款平台設有交易申訴及退款機制，若商戶未能交付貨品等，消費者有可能取回款項，但一般銀行轉帳或電子支付工具則未有相關退款保障機制

．保留商品截圖：保留商戶有關貨品描述及詳情的截圖，若實物與描述不符，追究時亦有憑據可依

消委會整合了獲得國家藥品監督管理局、香港衛生署、美國食品及藥物管理局等認可的名單搜尋器。消費者只需登入網址，輸入快速測試包名稱或生產商資料，便可查閱相關資料。【不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器】

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